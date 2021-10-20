На сайті транслятора вказано, що канал у повному обсязі покаже етапи Кубка світу, чемпіонат Європи та юнацький чемпіонат світу.
До слова Календар кубка світу з біатлону 2021/2022: розклад гонок
Що відомо про зимовий сезон 2022 року
Традиційно, біатлонний сезон стартуватиме змаганнями на етапі Кубка світу. Перший етап розпочнеться 26 листопада у шведському Остерсунді. Цьогорічний Кубок світу складатиметься з десяти етапів та завершиться етапом у норвезькому Голменколлені 14-20 березня.
Цього сезону не відбудеться чемпіонату світу з біатлону у зв’язку з проведенням зимових Олімпійських ігор у Пекіні-2022, які триватимуть з 4-го по 20 лютого 2022 року.
Календар біатлонного сезону 2021/2022
- Остерсунд (Швеція): 26 – 28 листопада 2021
- Остерсунд (Швеція): 29 листопада – 5 грудня 2021
- Хохфільцен (Австрія): 6 – 12 грудня 2021
- Ансі (Франція): 13 – 19 грудня 2021
- Обергоф (Німеччина): 3 – 9 січня 2022
- Рупольдинг (Німеччина): 10 – 16 січня 2022
- Антхольц (Італія): 17 – 23 січня 2022
- Олімпійські ігри. Пекін (Китай): 4 – 20 лютого 2022
- Контіолахті (Фінляндія): 28 лютого – 6 березня 2022
- Отепя (Естонія): 7 – 13 березня
- Хомленколлен (Норвегія): 14 – 20 березня 2022