На сайті транслятора вказано, що канал у повному обсязі покаже етапи Кубка світу, чемпіонат Європи та юнацький чемпіонат світу.

До слова Календар кубка світу з біатлону 2021/2022: розклад гонок

Що відомо про зимовий сезон 2022 року

Традиційно, біатлонний сезон стартуватиме змаганнями на етапі Кубка світу. Перший етап розпочнеться 26 листопада у шведському Остерсунді. Цьогорічний Кубок світу складатиметься з десяти етапів та завершиться етапом у норвезькому Голменколлені 14-20 березня.

Цього сезону не відбудеться чемпіонату світу з біатлону у зв’язку з проведенням зимових Олімпійських ігор у Пекіні-2022, які триватимуть з 4-го по 20 лютого 2022 року.

Календар біатлонного сезону 2021/2022