Сразу три украинских биатлонистки пропустят личные гонки в Рупольдинге: в чем причина
Источник:Общественное Спорт
В четверг, 10 января, начинается новый этап Кубка мира по биатлону. Соревнования пройдут в немецком Рупольдинге.
Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, что Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко пропустят спринт и гонку преследования на этом этапе. По его словам, биатлонистки 10 января примут участие в эстафете.
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Кто выступит в женской эстафете: назван состав
После гонки эти спортсменки переедут на горный сбор в Антгольце.
В эстафете примут участие Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.
Главный тренер женской сборной Николай Зоц рассказал о выборе состава на эстафету и возвращении Петренко, пропустившей последнюю гонку из-за плохого самочувствия.
"На 100% [Петренко к эстафете] не готова, но сегодня провели тренировку – [форма] более-менее. Так что ставим ее на первый этап [эстафеты в Рупольдинге], как и было сначала [запланировано на] эстафету в Обергофе", – сообщил Зоц.
Тренер добавил, что результат эстафеты во многом будет зависеть от выступления Петренко на старте гонки.
Расписание пятого этапа Кубка мира по биатлону (Рупольдинг, Германия)
- Среда, 10 января, 15.30. Эстафета, женщины (4х6 километров)
- Четверг, 11 января, 15:30. Эстафета, мужчины (4х7.5 километров)
- Пятница, 12 января, 15.30. Спринт, женщины (7.5 км)
- Суббота, 13 января, 15.30. Спринт, мужчины (10 километров)
- Воскресенье, 14 января, 13:30. Преследования, женщины (10 км)
- Воскресенье, 14 января, 15:45. Преследования, мужчины (12.5 км)