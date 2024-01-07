В воскресенье, 7 января, в немецком Оберхофе прошла классическая женская эстафета. Сборную Украины в этой гонке представляли: Елена Городная, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко, пишет 24 Канал.
Читайте также Триумф Норвегии и провал украинцев: как завершилась мужская эстафета в Обергофе
Безупречная стрельба Дмитренко и неудача Меркушиной
В последний момент Елена Городная заменила Ирину Петренко, которая должна была бежать стартовый отрезок. 19-летняя биатлонистка использовала 4 дополнительных патрона и передала эстафету Юлии Джими 12-й с отставанием 1.47,8.
Лидер "сине-желтых" сумела улучшить положение, завершив этап 9-ю. Однако отставание от первого места увеличилось до 2.29,7.
Неудачно прошла свой отрезок Анастасия Меркушина. Украинка заработала круг штрафа после стрельбы стоя, в общем использовав три дополнительных патрона. После третьего этапа Украина снова вернулась на 12-е место.
Исправить положение сумела Кристина Дмитренко. Она использовала один дополнительный патрон на первой стрельбе и закрыла все мишени на последней. Это позволило Кристине оказаться на восьмой позиции, которую она сохранила до финиша. Это лучший результат Украины в эстафетных гонках в сезоне 2023/24.
Победу в женской эстафете праздновали француженки в составе Лу Жанмонно, Жюстин Бреза-Буше, Софи Шово и Жюли Симон. Они опередили сборную Норвегии. Третьими завершили эстафету шведские биатлонистки.
Кубок мира (Обергоф). Женская эстафета
- Франция (0+12) 1:12.42.5
- Норвегия (0+10)+9.3
- Швеция (1+8) +33.5
- Италия (3+11) +3:33.9
- Германия (3+15) +4:20.6
- Чехия (2+16) +4:39.6
- Швейцария (2+19) +4:49.8
- Украина (1+10) +5:18.7