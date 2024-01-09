Главный тренер женской сборной Украины по биатлону Николай Зоц рассказал, что Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко пропустят спринт и гонку преследования на этом этапе. По его словам, биатлонистки 10 января примут участие в эстафете.

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Кто выступит в женской эстафете: назван состав

После гонки эти спортсменки переедут на горный сбор в Антгольце.

В эстафете примут участие Ирина Петренко, Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

Главный тренер женской сборной Николай Зоц рассказал о выборе состава на эстафету и возвращении Петренко, пропустившей последнюю гонку из-за плохого самочувствия.

"На 100% [Петренко к эстафете] не готова, но сегодня провели тренировку – [форма] более-менее. Так что ставим ее на первый этап [эстафеты в Рупольдинге], как и было сначала [запланировано на] эстафету в Обергофе", – сообщил Зоц.

Тренер добавил, что результат эстафеты во многом будет зависеть от выступления Петренко на старте гонки.

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