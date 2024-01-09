Головний тренер жіночої збірної України з біатлону Микола Зоц розповів, що Ірина Петренко, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко пропустять спринт і гонку переслідування на цьому етапі. Однак, за його словами, біатлоністки 10 січня візьмуть участь в естафеті.

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Хто виступить у жіночій естафеті: названо склад

Після гонки ці спортсменки переїдуть на гірський збір в Антгольц.

В естафеті візьмуть участь Ірина Петренко, Юлія Джима, Анастасія Меркушина та Христина Дмитренко.

Головний тренер жіночої збірної Микола Зоц розповів про вибір складу на естафету та повернення Петренко, яка пропустила останню гонку через погане самопочуття.

"На 100% [Петренко до естафети] не готова, але сьогодні провели тренування – [форма] більш-менш. Тож ставимо її на перший етап [естафети в Рупольдингу], як і було спочатку [заплановано на] естафету в Обергофі", – повідомив Зоц.

Тренер додав, що результат естафети багато в чому залежатиме від виступу Петренко на старті гонки.

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