Закрыл зачетную зону: Дудченко единственный из украинцев финишировал в заключительной гонке в Солт-Лейк-Сити

В американском Солт-Лейк-Сити в рамках восьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Украинец Антон Дудченко финишировал 40-м.

10 марта мужской гонкой преследования завершился восьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в американском Солт-Лейк-Сити. В гонке приняли участие двое украинцев, однако финишировал только один из них, пишет 24 Канал.

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Антон Дудченко закрыл все мишени на стрельбе лежа, а на обоих огневых рубежах из положения стоя заработал по одному кругу штрафа. Как следствие, он финишировал 40-м, закрыв зачетную зону.

Артем Прима после неудачных стрельб на лежках сошел с дистанции и не завершил гонку. Еще двое украинцев Виталий Мандзин и Дмитрий Пидручный не стартовали.

Победителем гонки стал звездный норвежец Йоханнес-Тингнес Бё. Его старший брат Тарьей стал серебряным призером, а бронзовую награду получил Эмильен Жаклен из Франции.

Результаты мужской гонки преследования

1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+0+0+1) 30:02,0

2. Тарьей Бё (1+0+1+0) +6,4

3. Эмильен Жаклен (0+0+3+0) +7,1

...

40. Антон Дудченко (0+0+1+1) +4:21,4

DNF Артем Прима (2+1...)

Заключительный этап сезона 2023/24 Кубка мира пройдет с 14 по 17 марта в канадском Кенморе.