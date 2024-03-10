10 березня чоловічою гонкою переслідування завершився восьмий етап Кубка світу з біатлону, що проходив в американському Солт-Лейк-Сіті. У гонці взяли участь двоє українців, однак фінішував лише один з них, пише 24 Канал.

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Брати Бьо разом піднялися на п'єдестал пошани

Антон Дудченко закрив усі мішені на стрільбі лежачи, а на обох вогневих рубежах із положення стоячи заробив по одному колу штрафу. Як наслідок, він фінішував 40-м, закривши залікову зону.

Артем Прима після невдалих стрільб на лежках зійшов із дистанції і не завершив гонку. Ще двоє українців Віталій Мандзин та Дмитро Підручний не стартували.

Переможцем гонки став зірковий норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо. Його старший брат Тар'єй став срібним призером, а бронзову нагороду здобув Емільєн Жаклен із Франції.

Результати чоловічої гонки переслідування

1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+0+0+1) 30:02,0

2. Тар'єй Бьо (1+0+1+0) +6,4

3. Емільєн Жаклен (0+0+3+0) +7,1

...

40. Антон Дудченко (0+0+1+1) +4:21,4

DNF Артем Прима (2+1...)

Варто знати. Заключний етап сезону 2023/24 Кубка світу пройде з 14 по 17 березня у канадському Кенморі.