10 марта женской гонкой преследования продолжился восьмой этап Кубка мира по биатлону, проходящий в американском Солт-Лейк-Сити. В гонке приняла участие только одна украинка, пишет 24 Канал.
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Джима финишировала 22-й
Украинка Юлия Джима, которая накануне показала 33-й результат в спринте, отыграла 11 позиций и финишировала 22-й. Единственный промах 33-летняя биатлонистка сделала на последнем огневом рубеже.
Выиграла персьют француженка Лу Жанмонно. Серебряную медаль завоевала итальянка Лиза Виттоцци, а закрыла тройку призерок еще одна представительница Франции Жюлья Симон.
Результаты гонки преследования
1. Лу Жанмонно (0+0+1+0) 26:51,7
2. Лиза Виттоцци (0+1+0+0+0) +0,4
3. Жюлья Симон (1+0+0+1) +1:01,0
...
22. Юлия Джима (0+0+0+1) +3:01,8.