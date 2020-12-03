В финском Контиолахти стартовал второй этап Кубка мира по биатлону. В четверг, 3-го декабря, состоялась мужская спринтерская гонка. Победу одержал норвежец Тарьей Бё. Украинец Артем Прима финишировал в топ-20.

Залогом победы Бе-старшего стала меткая стрельба, пишет 24 канал. На двух огневых рубежах норвежец отработал чисто и быстрее всего прошел дистанцию.

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Вторую строчку занял опытный немец Арнд Пайффер. Он также чисто отработал на стрельбе, но проиграл Бё 14 секунд.

Третье время показал еще один норвежец – Йоханнес Бё, который лидирует в общем зачете. Действующий обладатель Большого хрустального глобуса допустил один промах и проиграл своему брату 29 секунд.

Результаты гонки

1. Тарьей Бё (Норвегия)

2. Арнд Пайффер (Германия)

3. Йоханнес Бё (Норвегия)

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20. Артем Прима (Украина)

35. Дмитрий Пидручный

65. Руслан Ткаленко

70. Богдан Цимбал

83. Антон Дудченко

Как выступили украинцы

Лучше всего из украинских представителей выступил Артем Прима. С одним промахом на первой стрельбе Прима продемонстрировал 20-е время.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный допустил два промаха и показал 35-е время. Хороший ход демонстрировал Руслан Ткаленко, но две ошибки на "стойке" отбросили его на 65-е место.

Богдан Цымбал и Антон Дудченко допустили по три промаха. Богдан финишировал 70-м, а Дудченко-83-м.