Слишком много промахов: Юлия Джима попала только в топ-40 женского персьюта
В субботу, 7 января, программу четвертого этапа Кубка мира открывала женская гонка преследования. К сожалению, украинские биатлонистки разочаровали своим выступлением.
Главные надежды болельщики возлагали на выступление Юлии Джимы, которая в спринте показала лучший результат сезона. Однако персьют неудачно сложился для лидера сборной Украины.
Читайте также Российская армия уничтожила медали украинской биатлонистки из Кубка мира: ей подарили новые
Роковые промахи Джимы
На старт женской гонки преследования вышли три украинских биатлонистки: Юлия Джима, Анастасия Меркушина и Дарья Блашко. У Юлии были все шансы побороться за высокие места, ведь она начинала гонку 19-й.
Однако уже после первой стрельбы Джима пошла на круг штрафа, отпав на 24-е место. После второго огневого рубежа олимпийская чемпионка вернулась в борьбу за топ-20.
Третью стрельбу Джима тоже завершила чисто и, казалось, она обновит лучший результат сезона. Однако на последней стрельбе она не закрыла сразу три мишени. Эти ошибки отбросили Юлию из топ-20. В итоге Джима пришла на финиш лишь 35-й.
Дарья Блашко допустила всего один промах на стрельбе, однако низкая скорость помешала ей улучшить стартовую позицию. Она заняла 43-е место. Анастасия Меркушина финишировала 45-й.
Вторую победу на этапе в Поклюке праздновала Эльвира Эберг. На дистанции шведка закрыла все мишени и опередила итальянку Доротею Вирер и француженку Жюлию Симон, также попавших на пьедестал.
Результаты женского персьюта в Поклюке.
- 1.Эльвира Эберг (Швеция, 0+0+0+0) 29:41.6
- 2.Доротея Вирер (Италия, 0+0+1+0) +17.6
- 3. Жюлья Симон (Франция, 0+1+1+0) +22.4
...
- 35. Юлия Джима (Украина, 1+0+0+3) +3:30.6
- 43. Дарья Блашко (Украина, 1+0+0+0) +4:00.5
- 45. Анастасия Меркушина (Украина, 0+1+1+0) +4:35.5