Украинскую команду в спринте в Хохфильцене представляли Антон Дудченко, Артём Прима, Богдан Цымбал, Тарас Лесюк и дебютант Виталий Мандзин. Капитан команды Дмитрий Пидручный пропускает старт сезона из-за операции на колене.

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Организаторы гонки были вынуждены внести изменения в спринт. Из-за нехватки снега дистанцию круга сократили до 2,5 километров (с 3,3 километра). А между двумя огневыми рубежами биатлонисты должны были преодолеть два круга. Как следствие, на стрельбу стоя спортсмены прибегали после 5 километров непрерывной работы на трассе, что и обусловило низкую точность. Особенно, что касается украинцев.

Как выступили украинцы

Лучшим из украинцев в этой гонке стал Антон Дудченко. Он закрыл все мишени на стрельбе лежа, а вот в стойке дважды не попал. Поэтому в итоге финишировал с 38-м результатом с оттаиванием от победителя на 2 минуты и 23 секунды.

Компанию Дудченко в топ-60 (следовательно попадание в гонку-преследование) среди украинцев составил Тарас Лесюк. Он тоже в итоге имел два промаха – по одному на каждом из огневых рубежей. И финишировал на 53-м месте.

А вот остальные украинцы не справились со стрельбой стоя. Артем Прима, Богдан Цымбал и Виталий Мандзин допустили по три промаха. А у Примы и Мандзина были еще по кругу штрафа и после первой стрельбы лежа.

Кто победил в спринте в Хохфильцене

Особой сенсации в результатах спринта не было. Уверенную победу одержал норвежец Йоханнес Бьо. Для него это уже четвёртая победа в этом сезоне. Его соотечественник Штурла Легрейд финишировал третьим. Среди двух норвежцев оказался француз Эмильен Жаклен.

Результаты спринта в Хохфильцене

1. Йоханнес Бьо (Норвегия, 0+0) 23:04.0

2. Эмильен Жаклен (Франция, 0+1)+43.0

3. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+1) +46.9

...

38. Антон Дудченко (Украина, 0+2) +2:23.0

53. Тарас Лесюк (Украина, 1+1) +2:56.6

67. Артем Прима (Украина, 1+3) +3:19.8

84. Богдан Цымбал (Украина, 0+3) +3:46.9

89. Виталий Мандзин (Украина, 1+3) +3:59.2