Невероятная гонка Примы: украинец впервые в сезоне попал в топ-10 – результат персьюта в Анси

Во французском Анси продолжается третий этап Кубка мира по биатлону. Результат мужской гонки преследования порадовал украинских болельщиков.

Сборную Украины в мужской гонке преследования представляли три биатлониста – Артем Прима, Антон Дудченко и Богдан Цымбал, прошедшие отбор в спринте.

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Как выступили украинцы

Первым из украинцев стартовал Артем Прима. Украинец начал гонку с 18-го места с отставанием 1:35,4 минуты. Артем идеально отстрелял три огневых рубежа, поднявшись на пятое место по ходу гонки.

Лишь на последнем огневом рубеже Прима допустил одну ошибку и после штрафного круга опустился на восьмое место. В итоге 35-летний биатлонист финишировал 10-м, отыграв восемь ступенек.

Это лучший результат сборной Украины в этом сезоне на уровне Кубка мира в личных гонках.

В топ-35 попали еще два украинских биатлониста. Стартовавший с 28-го места Антон Дудченко потерял три позиции и финишировал 31-м. А Богдан Цымбал отыграл девять, поднявшись на 35-ю строчку. Стоит отметить стрельбу Богдана, допустившего только один промах.

Победителем мужского персьюта стал норвежец Штурла Легрейд. Серебро и бронза у его соотечественников – Ветле Шостад Кристиансена и Йоханнеса Бе.

Результаты персьюта в Анси

1. Штурла Легрейд (Норвегия, 0+0+1+0) 29:44.1

2. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия, 0+0+0+2) +24.6

3. Йоханнес Бе (Норвегия, 1+0+1+0) +35.8

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10. Артем Прима (Украина, 0+0+0+1) +1:21.2

31. Антон Дудченко (Украина, 1+1+1+2) +3:22.3

35. Богдан Цымбал (Украина, 0+0+0+1) +3:52.5

Напомним, что на этапе в финском Контиолахти лучший результат в гонке преследования среди украинцев показал Антон Дудченко – 18-й, а в Хохфильцене он финишировал 23-м.

В субботу, 17 декабря, в Анси состоится женский персьют. Украину в этой гонке представят Елена Белосюк, Дарья Блашко и Анастасия Меркушина. Начало гонки в 15:15.