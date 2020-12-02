Без Семеренко: сборная Украины по биатлону назвала состав на второй этап Кубка мира
Кубок мира по биатлону уже 3-го декабря продолжится вторым этапом в финском Контиолахти. Украинская сборная назвала состав на спринтерские гонки, которыми начнется второй этап.
Юрай Санитра, который в этом сезоне возглавляет мужскую и женскую сборные Украины, определился с составом на спринтерские гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".
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Состав Украины на спринтерские гонки:
Женщины
- Юлия Джима
- Елена Пидгрушная
- Валентина Семеренко
- Дарья Блашко
- Екатерина Бех
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Руслан Ткаленко
- Антон Дудченко
- Богдан Цимбал
В состав сборной Украины не попали Тарас Лесюк и Вита Семеренко. Вместо них будут стартовать в гонке Антон Дудченко и Екатерина Бех, которые не попали в состав на первый спринт.
Календарь гонок второго этапа Кубка мира
- Мужской спринт (3 декабря)
- Женский спринт (3 декабря)
- Мужская гонка преследования (5 декабря)
- Женская классическая эстафета (5 декабря)
- Мужская классическая эстафета (6 декабря)
- Женская гонка преследования (6 декабря)
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