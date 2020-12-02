Кубок мира по биатлону уже 3-го декабря продолжится вторым этапом в финском Контиолахти. Украинская сборная назвала состав на спринтерские гонки, которыми начнется второй этап.

Юрай Санитра, который в этом сезоне возглавляет мужскую и женскую сборные Украины, определился с составом на спринтерские гонки. Об этом сообщает "Суспільне Спорт".

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Состав Украины на спринтерские гонки:

Женщины

Юлия Джима

Елена Пидгрушная

Валентина Семеренко

Дарья Блашко

Екатерина Бех

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Руслан Ткаленко

Антон Дудченко

Богдан Цимбал

В состав сборной Украины не попали Тарас Лесюк и Вита Семеренко. Вместо них будут стартовать в гонке Антон Дудченко и Екатерина Бех, которые не попали в состав на первый спринт.

Календарь гонок второго этапа Кубка мира