У фінському Контіолахті стартував другий етап Кубка світу з біатлону. У четвер, 3-го грудня, відбулася чоловіча спринтерська гонка. Перемогу здобув норвежець Тар'єй Бьо. Українець Артем Прима фінішував у топ-20.

Запорукою перемоги Бьо-старшого стала влучна стрільба, пише 24 канал. На двох вогневих рубежах норвежець відпрацював чисто та найшвидше пройшов дистанцію.

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Другу сходинку посів досвідчений німець Арнд Пайффер. Він також чисто відпрацював на стрільбі, але програв Бьо 14 секунд.

Третій час показав час ще один норвежець – Йоганнес Бьо, який лідирує у загальному заліку. Чинний володар Великого кришталевого глобуса допустив один промах і програв своєму брату 29 секунд.

Результати гонки

1. Тар'єй Бьо (Норвегія)

2. Арнд Пайффер (Німеччина)

3. Йоганнес Бьо (Норвегія)

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20. Артем Прима (Україна)

35. Дмитро Підручний

65. Руслан Ткаленко

70. Богдан Цимбал

83. Антон Дудченко

Як виступили українці

Найкраще з українських представників виступив Артем Прима. З одним промахом на першій стрільбі Прима продемонстрував 20-й час.

Лідер збірної України Дмитро Підручний допустив два промахи й показав 35-й час. Хороший хід демонстрував Руслан Ткаленко, але дві помилки на "стійці" відкинули його на 65-е місце.

Богдан Цимбал та Антон Дудченко допустили по три промахи. Богдан фінішував 70-м, а Дудченко – 83-м.