Чистая стрельба Меркушиной: как завершился женский спринт в Оберхофе

Программа четвертого этапа Кубка мира по биатлону продолжилась женским спринтом. Лучшей из сборной Украины стала Анастасия Меркушина, которой удалось закрыть все мишени.

5 января в рамках четвертого этапа проходящего в немецком Оберхофе Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. В ней приняли участие 97 спортсменок, среди них пятеро украинок. 24 канал.

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Забежать хоть в топ-25 нашим соотечественницам не удалось. Лучшей в составе сборной Украины стала Анастасия Меркушина, с чистой стрельбой занявшая 27 место.

Только три украинки квалифицировались к персьюту

Также в зачетную зону забежали Юлия Джима и Кристина Дмитренко, показав 32-й и 38-й результаты в итоговом протоколе. Они, как и Меркушина, квалифицировались к персьюту.

К сожалению, не смогут выступить в гонке преследования Ирина Петренко и Любовь Кипьяченкова. Они не справились со стрельбой стоя и, как следствие, показали результаты за пределами топ-60.

Несмотря на два круга штрафа, выиграла гонку француженка Жустин Бреза-Буше. Серебряным призером стала немка Франциска Пройсса, а закрыла тройку призерок еще одна представительница Франции Софи Шово. Для последней это дебютное попадание на подиум на Кубке мира.

Результат женского спринта в Оберхофе

1. Жустин Бреза-Буше (2+0) 22:43,0

2. Франциска Пройс (0+0) +4,4

3. Софи Шово (1+0) +4,6

...

27. Анастасия Меркушина (0+0) +1:45,1

32. Юлия Джима (0+2) +1:55,0

38. Кристина Дмитренко (1+0) +2:07,2

70. Ирина Петренко (0+2) +3:21,5

75. Любовь Кипяченкова (1+2) +3:36,7

В субботу, 6 января, в Оберхофе пройдут гонки преследования. На старте персьюта у украинки будет то отставание, которое сформировалось по итогам спринта.