5 січня у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі, відбулася жіноча спринтерська гонка. У ній взяли участь 97 спортсменок, серед них п'ятеро українок, пише 24 канал.

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Забігти бодай у топ-25 нашим співвітчизницям не вдалося. Найкращою у складі збірної України стала Анастасія Меркушина, яка з чистою стрільбою посіла 27 місце.

Лише три українки кваліфікувалися до персьюту

Також до залікової зони забігли Юлія Джима та Христина Дмитренко, показавши 32-й та 38-й результати в підсумковому протоколі. Вони, як і Меркушина, кваліфікувалися до персьюту.

На жаль, не зможуть виступити в гонці переслідування Ірина Петренко та Любов Кип'яченкова. Вони не впоралися зі стрільбою стоячи і, як наслідок, показали результати за межами топ-60.

Незважаючи на два кола штрафу, виграла гонку француженка Жустін Бреза-Буше. Срібною призеркою стала німкеня Франциска Пройсс, а закрила трійку призерок ще одна представниця Франції Софі Шово. Для останньої це дебютне потріпляння на подіум на Кубку світу.

Результат жіночого спринту в Обергофі

1. Жустін Бреза-Буше (2+0) 22:43,0

2. Франциска Пройсс (0+0) +4,4

3. Софі Шово (1+0) +4,6

...

27. Анастасія Меркушина (0+0) +1:45,1

32. Юлія Джима (0+2) +1:55,0

38. Христина Дмитренко (1+0) +2:07,2

70. Ірина Петренко (0+2) +3:21,5

75. Любов Кип'яченкова (1+2) +3:36,7

Важливо. У суботу, 6 січня, в Обергофі відбудуться гонки переслідування. На старті персьюту українки матимуть те відставання, яке сформувалося за підсумками спринту.