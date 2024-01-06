Снайперская точность Меркушиной: результат женского преследования в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону состоялся женский персьют. Украинка Анастасия Меркушина во второй гонке подряд закрыла все 20 мишеней.

6 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в немецком Оберхофе, состоялся женский персьют. В гонке приняли участие 60 лучших спортсменок по итогам спринта, в том числе трое украинок, пишет 24 канал.

Читайте также: Дудченко закрыл все 20 мишеней: какие места заняли украинцы в персьюте на этапе в Оберхофе

Меркушина вторую гонку подряд закрыла все мишени

Лучшей в составе сборной Украины стала Анастасия Меркушина, которой вторую гонку подряд удалось пройти все огневые рубежи без промахов. Впрочем, даже с чистой стрельбой 28-летняя биатлонистка финишировала только 24-й.

Что касается других представительниц Украины, то Юлия Джима после круга штрафа заняла 32-е место, а Кристина Дмитренко с двумя промахами завершила гонку 39-й. Все украинские участницы гонки набрали очки в общий зачет Кубка мира.

Победу в гонке одержала француженка Жюлья Симон. Её соотечественница Жустин Бреза-Буше стала серебряной призеркой, а на третье место пьедестала почета поднялась Ингрид-Ландмарк Тандреволд из Норвегии.

Итог женского персьюта в Оберхофе

1. Жюлья Симон (1+0+0+1) 31:45,2

2. Жустин Бреза-Буше (0+0+1+2) +18,9

3. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1) +44,4

...

24. Анастасия Меркушина (0+0+0+0) +3:20,1

32. Юлия Джима (0+0+0+1) +3:31,2

39. Кристина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08,8

7 января этап в Оберхофе завершится эстафетными гонками. Начало мужской запланировано на 12:30 по Киеву, женская начнется в 15:25.