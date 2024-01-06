6 січня у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі, відбувся жіночий персьют. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменок за підсумками спринту, в тому числі троє українок, пише 24 канал.

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Меркушина другу гонку поспіль закрила всі мішені

Найкращою у складі збірної України стала Анастасія Меркушина, якій другу гонку поспіль вдалося пройти без промахів. Втім, навіть із чистою стрільбою 28-річна біатлоністка фінішувала лише 24-ю.

Що стосується інших представниць України, то Юлія Джима після кола штрафу посіла 32 місце, а Христина Дмитренко з двома промахами завершила гонку 39-ю. Всі українські учасниці гонки набрали очки до загального заліку Кубка світу.

Перемогу в гонці здобула француженка Жюлья Сімон. ЇЇ співвітчизниця Жустін Бреза-Буше стала срібною призеркою, а на третю сходинку п'єдесталу пошани піднялася Інґрід-Ландмарк Тандреволд із Норвегії.

Результат жіночого персьюту в Обергофі

1. Жюлья Сімон (1+0+0+1) 31:45,2

2. Жустін Бреза-Буше (0+0+1+2) +18,9

3. Інґрід-Ландмарк Тандреволд (0+0+1+1) +44,4

...

24. Анастасія Меркушина (0+0+0+0) +3:20,1

32. Юлія Джима (0+0+0+1) +3:31,2

39. Христина Дмитренко (2+0+0+0) +4:08,8

Важливо. 7 січня етап в Обергофі завершиться естафетними гонками. Початок чоловічої запланований на 12:30 за Києвом, жіноча розпочнеться о 15:25.