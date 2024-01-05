Неудачное начало 2024 года для украинцев: результат спринта в Оберхофе

Программу четвертого этапа Кубка мира по биатлону открыл мужской спринт. Украинским спортсменам не удалось забежать в топ-30.

5 января состоялась первая гонка в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, начавшегося в немецком Оберхофе. В гонке приняли участие 99 спортсменов, среди них пятеро украинцев. 24 канал.

Читайте также: В Оберхофе нет снега: украинский биатлонист рассказал о сложных погодных условиях перед гонкой

Эта гонка стала первой в 2024 году. Однако начать год успешно украинским биатлонистам не удалось: ни один спортсмен не забежал в зачетную зону.

Украинцы заняли места за пределами топ-30

Лучшим в составе сборной Украины стал Виталий Мандзин, с одним промахом в пассиве занявший 31 место. Также в очки после трех кругов штрафа забежал Дмитрий Пидручный – 34-й результат.

Антон Дудченко и Артем Прима сделали по одному изъяну на обоих огневых рубежах и квалифицировались к гонке преследования. Артем Тищенко с одним промахом досрочно завершим выступление в личных гонках Оберхофа.

Все три призера не закрыли по одной мишени на стрельбе лежа. Немец Бенедикт Долль одержал домашнюю победу, а компанию ему на пьедестале почета составили норвежцы Стурла Легрейд и Эндре Стремсгейм.

Результат мужского спринта в Оберхофе

1. Бенедикт Долль (0+1) 24:12,2

2. Стурла Легрейд (0+1)+1,8

3. Эндре Стремсгейм (0+1) +5,4

...

31. Виталий Мандзин (0+1) +1:50,0

34. Дмитрий Пидручный (1+2) +1:56,4

41. Антон Дудченко (1+1) +2:13,5

51. Артем Прима (1+1) +2:32,9

65. Артем Тищенко (0+1) +2:55,2

Также 5 января в Оберхофе пройдет женская спринтерская гонка. Ее начало запланировано на 15:25 по Киеву.