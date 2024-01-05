5 січня відбулася перша гонка в межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що розпочався у німецькому Обергофі. У гонці взяли участь 99 спортсменів, серед них п'ятеро українців, пише 24 канал.

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Ця гонка стала першою у 2024 році. Однак розпочати рік вдало українським біатлоністам не вдалося: жоден спортсмен не забіг до залікової зони.

Українці посіли місця за межами топ-30

Найкращим у складі збірної України став Віталій Мандзин, який із одним промахом у пасиві посів 31 місце. Також в очки після трьох кіл штрафу забіг Дмитро Підручний – 34-й результат.

Антон Дудченко та Артем Прима зробили по одній хибі на обох вогневих рубежах і кваліфікувалися до гонки переслідування. Артем Тищенко з одним промахом достроково завершим виступ в особистих гонках Обергофа.

Усі троє призерів не закрили по одній мішені на стрільбі лежачи. Німець Бенедікт Долль здобув домашню перемогу, а компанію йому на п'єдесталі пошани склали норвежці Стурла Легрейд та Ендре Стрьомсгейм.

Результат чоловічого спринту в Обергофі

1. Бенедікт Долль (0+1) 24:12,2

2. Стурла Легрейд (0+1) +1,8

3. Ендре Стрьомсгейм (0+1) +5,4

...

31. Віталій Мандзин (0+1) +1:50,0

34. Дмитро Підручний (1+2) +1:56,4

41. Антон Дудченко (1+1) +2:13,5

51. Артем Прима (1+1) +2:32,9

65. Артем Тищенко (0+1) +2:55,2

Важливо. Також 5 січня в Обергофі відбудеться жіноча спринтерська гонка. ЇЇ початок запланований на 15:25 за Києвом.