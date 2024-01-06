Дудченко закрыл все 20 мишеней: какие места заняли украинцы в персьюте на этапе в Оберхофе

В рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Украинским спортсменам снова не удалось забежать в топ-30.

6 января в рамках четвертого этапа Кубка мира по биатлону, проходящем в немецком Обергофе, состоялся мужской персьют. В гонке приняли участие 60 лучших спортсменов по итогам спринта, в том числе четверо украинцев. 24 канал.

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Норвежцы не оставляют соперникам шансов

Представителям Украины снова не удалось забежать в топ-30. Лучшим среди "сине-желтых" стал капитан команды Дмитрий Пидручный, который после четырех кругов штрафа финишировал 31-м.

Также очки в общий зачет Кубка мира набрали Антон Дудченко и Виталий Мандзин. Дудченко стал одним из двух участников гонки, которым подчинились все 20 мишеней, и занял 33 место, а Виталий Мандзин завершил персьют 39-м.

Без зачетных баллов вторую гонку остался подряд Артем Прима. С тремя незакрытыми мишенями в пассиве он показал 50-й результат на финише, практически повторив результат спринта.

Все места на пьедестале почета заняли норвежцы. Эндре Стремсгейм одержал дебютную личную победу на Кубке мира, Стурла Легрейд стал серебряным призером, а бронзовую награду одержал Йоханнес Дале-Шевдаль.

Результат мужского персьюта в Обергофе

1. Эндре Стремсгейм (0+0+0+2) 33:04,2

2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17,8

3. Йоханнес Дале-Шевдаль (1+0+0+0) +36,4

...

31. Дмитрий Пидручный (1+1+0+2) +3:41,0

33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47,2

39. Виталий Мандзин (2+0+2+0) +4:13,2

50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16,6

Также 6 января в Обергофе пройдет женская гонка преследования. Ее начало запланировано на 15:40 по Киеву.