6 січня у межах четвертого етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у німецькому Обергофі, відбувся чоловічий персьют. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменів за підсумками спринту, в тому числі четверо українців, пише 24 канал.
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Норвежці не залишають суперникам шансів
Представникам України знову не вдалося забігти до топ-30. Найкращим серед "синьо-жовтих" став капітан команди Дмитро Підручний, який після чотирьох кіл штрафу фінішував 31-м.
Також очки до загального заліку Кубка світу набрали Антон Дудченко та Віталій Мандзин. Дудченко став одним із двох учасників гонки, яким підкорилися усі 20 мішеней, і посів 33 місце, а Віталій Мандзин завершив персьют 39-м.
Без залікових балів другу гонку поспіль залишився Артем Прима. З трьома незакритими мішенями в пасиві він показав 50-й результат на фініші, практично повторивши результат спринту.
Всі місце на п'єдесталі пошани посіли норвежці. Ендре Стрьомсгейм здобув дебютну особисту перемогу на Кубку світу, Стурла Легрейд став срібним призером, а бронзову нагороду здобув Йоганнес Дале-Шевдаль.
Результат чоловічого персьюту в Обергофі
1. Ендре Стрьомсгейм (0+0+0+2) 33:04,2
2. Стурла Легрейд (0+1+1+0) +17,8
3. Йоганнес Дале-Шевдаль (1+0+0+0) +36,4
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31. Дмитро Підручний (1+1+0+2) +3:41,0
33. Антон Дудченко (0+0+0+0) +3:47,2
39. Віталій Мандзин (2+0+2+0) +4:13,2
50. Артем Прима (0+1+0+2) +5:16,6