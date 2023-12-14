Третий этап Кубка мира по биатлону, проходящий в швейцарском Ленцерхайде, 15 декабря продолжится мужской спринтерской гонкой. Всего на нее заявлены 98 спортсменов, среди них 5 украинцев.

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Украину представят Артем Прима (№14), Дмитрий Пидручный (№29), Антон Дудченко (№39), Артем Тищенко (№65) и Тарас Лесюк (№98). Гонка начнется в 15.15 по Киеву.

Последние в 2023 году очки в Кубок наций

Важно. Эта гонка станет последней спринтерской в 2023 году. Кроме того, за оставшиеся гонки Кубка мира в уходящем году не будут начислены очки в зачет Кубка наций, а именно от него зависит квота каждой команды на следующий сезон.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения России в Украину наша сборная не завоевала ни одной медали на Кубке мира по биатлону. Лучшим результатом мужской команды в личных гонках этого сезона является 19-е место Дмитрия Пидручного в персьюте Хохфильцена.

Онлайн-трансляция мужского спринта в Ленцерхайде