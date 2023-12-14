Третій етап Кубка світу з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, 15 грудня продовжиться чоловічою спринтерською гонкою. Усього на неї заявлені 98 спортсменів, серед них 5 українців.
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Україну представлять Артем Прима (№14), Дмитро Підручний (№29), Антон Дудченко (№39), Артем Тищенко (№65) та Тарас Лесюк (№98). Гонка розпочнеться о 15:15 за Києвом.
Останні в 2023 році очки до Кубка націй
Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом чоловічої команди в особистих гонках цього сезону є 19 місце Дмитра Підручного в персьюті Гохфільцена.