Третій етап Кубка світу з біатлону, що проходить у швейцарському Ленцергайде, 15 грудня продовжиться чоловічою спринтерською гонкою. Усього на неї заявлені 98 спортсменів, серед них 5 українців.

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Україну представлять Артем Прима (№14), Дмитро Підручний (№29), Антон Дудченко (№39), Артем Тищенко (№65) та Тарас Лесюк (№98). Гонка розпочнеться о 15:15 за Києвом.

Останні в 2023 році очки до Кубка націй

Важливо. Ця гонка стане останньою спринтерською у 2023 році. Крім того, за решту гонок Кубка світу в році, що минає, не будуть нараховані очки до заліку Кубка націй, а саме від нього залежить квота кожної команди на наступний сезон.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша збірна не завоювала жодної медалі на Кубку світу з біатлону. Найкращим результатом чоловічої команди в особистих гонках цього сезону є 19 місце Дмитра Підручного в персьюті Гохфільцена.

Онлайн-трансляція чоловічого спринту в Ленцергайде