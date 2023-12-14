14 декабря в швейцарском Ленцерхайде женской спринтерской гонкой начался третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 83 спортсменки, в том числе четверо украинок.
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Лучшей из "сине-желтых" стала Анастасия Меркушина, которая закрыла все 10 мишеней и заняла 16 место. Следом за ней в финишном протоколе с одним промахом расположилась Ирина Петренко.
Обнадеживающий результат для сборной Украины
Юлия Джима после круга штрафа показала 24-й результат, а Кристина Дмитренко отстрелялась идеально и впервые в карьере забежала в зачетную зону – 27 место. Также на гонку была заявлена Анна Кривонос, однако она не стартовала.
Выиграла гонку француженка Жустин Бреза-Буше, серебряную медаль завоевала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд, а бронзовой призершей стала Лиза Виттоцци из Италии. Все трое призерок избежали промахов на стрельбе.
Результат женского спринта
1. Жустин Бреза-Буше (0+0) 22:13,0
2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0)+12,2
3. Лиза Виттоцци (0+0) +17,2
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16. Анастасия Меркушина (0+0) +1:42,6
17. Ирина Петренко (0+1) +1:43,2
24. Юлия Джима (1+0) +2:04,2
27. Кристина Дмитренко (0+0) +2:07,3
Далее в программе этапа в Ленцерхайде мужская спринтерская гонка, которая состоится в пятницу, 15 декабря. Начало запланировано на 15:15 по Киеву.