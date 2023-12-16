Рекорд сезона: Меркушина забежала в топ-10 персьюта в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка преследования. Лучшей среди украинок стала Анастасия Меркушина.

16 декабря в швейцарском Ленцерхайде женской гонкой преследования продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 60 лучших спортсменок по итогам спринта, в том числе четверо украинок, пишет 24 Канал.

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Во второй раз подряд все украинки забежали в топ-30

Лучшей из "сине-желтых" стала Анастасия Меркушина, которая с одним промахом в пассиве финишировала десятой. Это лучший результат сборной Украины в личных гонках этого сезона.

Также одну мишень незакрытой оставила Ирина Петренко. После старта с 17-й позиции по итогам спринта 31-летняя украинка сумела подняться на 12-е место на финише персьюта.

Юлия Джима и Кристина Дмитренко пробежали по два круга штрафа и оказались соответственно на 18-й и 29-й строках итогового протокола. Во второй раз подряд все украинки забежали в топ-30.

Золотую и серебряную награды завоевали француженки Жустин Бреза-Буше и Жюлья Симон. Тройку призерш закрыла норвежка Марит Исхол Скоган, которой впервые удалось забежать на пьедестал почета Кубка мира.

Итог женского персьюта в Ленцерхайде

1. Жустин Бреза-Буше (1+0+1+1) 27:31,0

2. Жюлья Симон (0+0+2+0) +25,2

3. Марит Исхол Скоган (0+2+0+0) +1:13,6

...

10. Анастасия Меркушина (0+0+1+0) +1:49,6

12. Ирина Петренко (0+0+0+1) +1:58,9

18. Юлия Джима (0+0+1+1) +2:36,8

29. Кристина Дмитренко (0+0+0+2) +3:14,7

16 декабря в Ленцерхайде состоится мужская гонка преследования. Её старт намечен на 15:40 по Киеву.