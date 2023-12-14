Лучшая гонка сезона: все украинки забежали в топ-30 спринта в Ленцерхайде

В швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская спринтерская гонка. Украинки Анастасия Меркушина и Ирина Петренко забежали в тридцатку сильнейших.

14 декабря в швейцарском Ленцерхайде женской спринтерской гонкой начался третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 83 спортсменки, в том числе четверо украинок.

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Лучшей из "сине-желтых" стала Анастасия Меркушина, которая закрыла все 10 мишеней и заняла 16 место. Следом за ней в финишном протоколе с одним промахом расположилась Ирина Петренко.

Обнадеживающий результат для сборной Украины

Юлия Джима после круга штрафа показала 24-й результат, а Кристина Дмитренко отстрелялась идеально и впервые в карьере забежала в зачетную зону – 27 место. Также на гонку была заявлена Анна Кривонос, однако она не стартовала.

Впервые в сезоне все представительницы Украины забежали в зачетную зону. Кроме того, 16-е место Меркушиной – лучший результат нашей сборной в личных гонках этого сезона.

Выиграла гонку француженка Жустин Бреза-Буше, серебряную медаль завоевала норвежка Ингрид-Ландмарк Тандреволд, а бронзовой призершей стала Лиза Виттоцци из Италии. Все трое призерок избежали промахов на стрельбе.

Результат женского спринта

1. Жустин Бреза-Буше (0+0) 22:13,0

2. Ингрид-Ландмарк Тандреволд (0+0)+12,2

3. Лиза Виттоцци (0+0) +17,2

...

16. Анастасия Меркушина (0+0) +1:42,6

17. Ирина Петренко (0+1) +1:43,2

24. Юлия Джима (1+0) +2:04,2

27. Кристина Дмитренко (0+0) +2:07,3

Далее в программе этапа в Ленцерхайде мужская спринтерская гонка, которая состоится в пятницу, 15 декабря. Начало запланировано на 15:15 по Киеву.