На последнем этапе 2023 года Кривонос не будет выступать по болезни. Об этом сообщил тренер женской команды Николай Зоц.

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Кто выступит на третьем этапе Кубка мира

У Украины будет в личных стартах не более четырех биатлонисток: ранее из основной сборной на этап юниорского Кубка IBU отбыла Елена Городная.

В составе основной сборной Украины остаются Юлия Джима, Ирина Петренко, Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко.

26-летняя Кривонос неизменно выступала во всех личных стартах Кубка мира на первых этапах в Эстерсунде и Гохфильцене.

Выступления Кривонос в этом сезоне:

Гохфильцен. Преследование — 53 место (0+0+1+1)

Гохфильцен. Спринт - 57 (0+1)

Эстерсунд. Спринт - 62 (1+2)

Эстерсунд. Эстафета - 12 (0+2)

Эстерсунд. Индивидуальная гонка - 40 (0+0+0+2)

Напомним, первая гонка этапа в Ленцергайде – женский 7.5-километровый спринт, который начнется 13 декабря в 15:15.