Последний персьют в 2023 году: трое норвежцев на пьедестале, Пидручный в топ-20

В швейцарском Ленцерхайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону состоялась мужская гонка преследования. Капитан сборной Украины Дмитрий Пидручный финишировал 20-м.

16 декабря в швейцарском Ленцерхайде мужской гонкой преследования продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 60 лучших спортсменов по итогам спринта, в том числе трое украинцев, пишет 24 Канал.

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Пидручный закрыл топ-20

Лучшим в составе "сине-желтых" стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами в пассиве финишировал двадцатым. Этот результат позволил Пидручному квалифицироваться в масс-старт. Накануне в спринте капитан мужской сборной Украины стал 22-м.

Еще два украинца Артем Прима и Тарас Лесюк ухудшили стартовые позиции, сделав большое количество неточных выстрелов на огневых рубежах, и в итоге финишировали за пределами топ-50.

Весь пьедестал почета заняли норвежские спортсмены: Йоханнес-Тингнес Бё выиграл гонку, Эндре Стремсхейм стал серебряным призером, а Стурла Легрейд завоевал бронзовую награду.

Результат мужского персьюта в Ленцерхайде

1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+1+2+0) 32:30,0

2. Эндре Стремсхейм (1+0+0+1) +24,7

3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1

...

20. Дмитрий Пидручный (0+2+1+0) +2:07,5

52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7

53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1

17 декабря в Ленцерхайде пройдут последние на Кубке мира гонки в 2023 году – женский и мужской масс-старты.