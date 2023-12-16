16 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою гонкою переслідування продовжився третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 60 найкращих спортсменів за підсумками спринту, в тому числі троє українців, пише 24 Канал.
Читайте також: Потужне представництво: три українки кваліфікувалися до масстарту в Ленцергайде
Підручний закрив топ-20
Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Дмитро Підручний, який з трьома промахами в пасиві фінішував двадцятим. Цей результат дозволив Підручному кваліфікуватися до масстарту. Напередодні в спринті капитан чоловічої збірної України став 22-м.
Ще двоє українців Артем Прима та Тарас Лесюк погіршили стартові позиції, зробивши велику кількість неточних пострілів на вогневих рубежах, і в підсумку фінішували за межами топ-50.
Весь п'єдестал пошани посіли норвезькі спортсмени: Йоганнес-Тінґнес Бьо виграв гонку, Ендре Стрьомсгейм став срібним призером, а Стурла Легрейд завоював бронзову нагороду.
Результат чоловічого персьюту в Ленцергайде
1. Йоганнес-Тінґнес Бьо (0+1+2+0) 32:30,0
2. Ендре Стрьомсгейм (1+0+0+1) +24,7
3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1
...
20. Дмитро Підручний (0+2+1+0) +2:07,5
52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7
53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1