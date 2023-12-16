16 декабря в швейцарском Ленцерхайде мужской гонкой преследования продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 60 лучших спортсменов по итогам спринта, в том числе трое украинцев, пишет 24 Канал.
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Пидручный закрыл топ-20
Лучшим в составе "сине-желтых" стал Дмитрий Пидручный, который с тремя промахами в пассиве финишировал двадцатым. Этот результат позволил Пидручному квалифицироваться в масс-старт. Накануне в спринте капитан мужской сборной Украины стал 22-м.
Еще два украинца Артем Прима и Тарас Лесюк ухудшили стартовые позиции, сделав большое количество неточных выстрелов на огневых рубежах, и в итоге финишировали за пределами топ-50.
Весь пьедестал почета заняли норвежские спортсмены: Йоханнес-Тингнес Бё выиграл гонку, Эндре Стремсхейм стал серебряным призером, а Стурла Легрейд завоевал бронзовую награду.
Результат мужского персьюта в Ленцерхайде
1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+1+2+0) 32:30,0
2. Эндре Стремсхейм (1+0+0+1) +24,7
3. Стурла Легрейд (0+0+0+1) +29,1
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20. Дмитрий Пидручный (0+2+1+0) +2:07,5
52. Артем Прима (2+1+1+2) +5:00,7
53. Тарас Лесюк (1+0+1+2) +5:24,1