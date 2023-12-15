Очки берет только капитан: два украинца досрочно завершили выступление на Кубке мира в 2023 году

В швейцарском Ленцергайде в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская спринтерская гонка. Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный.

15 декабря в швейцарском Ленцергайде мужской спринтерской гонкой продолжился третий этап Кубка мира по биатлону. В гонке приняли участие 93 спортсмена, в том числе пятеро украинцев. 24 Канал.

Читайте также: Лучшая гонка сезона: все украинки забежали в топ-30 спринта в Ленцергайде

Лучшим в составе "сине-желтых" стал Дмитрий Пидручный, после двух кругов штрафа занявший 22 место. Остальные представители Украины не набрали очков в общий зачет Кубка мира, поскольку не попали в топ-40.

Артем Прима и Тарас Лесюк заняли соответственно 44 и 45 места, благодаря чему квалифицировались в персьют. В то же время Артём Тищенко и Антон Дудченко досрочно завершили выступление на этапе в Ленцергайде.

Выиграл гонку немец Бенедикт Долль, которому подчинились все 10 мишеней. Звездный норвежец Йоханнес-Тингнес Бё удовлетворился серебряной медалью, а еще один немец Филипп Наврат стал бронзовым призером.

Результат мужского спринта в Ленцергайде

1. Бенедикт Долль (0+0) 23:15,8

2. Йоханнес-Тингнес Бьо (1+0) +5,4

3. Филипп Наврат (1+0) +36,8

...

22. Дмитрий Пидручный (1+1) +1:29,3

44. Артем Прима (1+1) +2:18,1

45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9

63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1

78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3

Далее в программе этапа в Ленцергайде гонки преследования и масс-старты. Персьюты пройдут 16 декабря, а гонки с массовым стартом 17 декабря закроют соревновательную программу 2023 года.