15 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 93 спортсмени, в тому числі п'ятеро українців, пише 24 Канал.

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Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Дмитро Підручний, який після двох кіл штрафу посів 22 місце. Решта представників України не набрали очок у загальний залік Кубка світу, оскільки не потрапили до топ-40.

Артем Прима та Тарас Лесюк посіли відповідно 44 та 45 місця, завдяки чому кваліфікувалися до персьюту. У той же час Артем Тищенко та Антон Дудченко достроково завершили виступ на етапі в Ленцергайде.

Виграв гонку німець Бенедікт Долль, якому підкорилися всі 10 мішеней. Зірковий норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо задовольнився срібною медаллю, а ще один німець Філіпп Наврат став бронзовим призером.

Результат чоловічого спринту в Ленцергайде

1. Бенедікт Долль (0+0) 23:15,8

2. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0) +5,4

3. Філіпп Наврат (1+0) +36,8

...

22. Дмитро Підручний (1+1) +1:29,3

44. Артем Прима (1+1) +2:18,1

45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9

63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1

78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3

Важливо. Далі в програмі етапу в Ленцергайде гонки переслідування та масс-старти. Персьюти відбудуться 16 грудня, а гонки з масовим стартом 17 грудня закриють змагальну програму 2023 року.