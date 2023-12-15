15 грудня у швейцарському Ленцергайде чоловічою спринтерською гонкою продовжився третій етап Кубка світу з біатлону. У гонці взяли участь 93 спортсмени, в тому числі п'ятеро українців, пише 24 Канал.
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Найкращим у складі "синьо-жовтих" став Дмитро Підручний, який після двох кіл штрафу посів 22 місце. Решта представників України не набрали очок у загальний залік Кубка світу, оскільки не потрапили до топ-40.
Артем Прима та Тарас Лесюк посіли відповідно 44 та 45 місця, завдяки чому кваліфікувалися до персьюту. У той же час Артем Тищенко та Антон Дудченко достроково завершили виступ на етапі в Ленцергайде.
Виграв гонку німець Бенедікт Долль, якому підкорилися всі 10 мішеней. Зірковий норвежець Йоганнес-Тінґнес Бьо задовольнився срібною медаллю, а ще один німець Філіпп Наврат став бронзовим призером.
Результат чоловічого спринту в Ленцергайде
1. Бенедікт Долль (0+0) 23:15,8
2. Йоганнес-Тінґнес Бьо (1+0) +5,4
3. Філіпп Наврат (1+0) +36,8
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22. Дмитро Підручний (1+1) +1:29,3
44. Артем Прима (1+1) +2:18,1
45. Тарас Лесюк (0+1) +2:24,9
63. Артем Тищенко (1+0) +2:50,1
78. Антон Дудченко (3+1) +3:38,3