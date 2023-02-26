Сборная Украины по биатлону неудачно выступила на ЧМ-2023, оставшись без какой-либо награды. Впрочем, сезон продолжается и следующим состязанием для наших биатлонистов станет этап Кубка мира в Нове-Место.
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Тренерский штаб "сине-желтых" определился с составом команды, который отправится на первый этап Кубка мира после ЧМ-2023. По болезни досрочно завершила сезон Анна Кривонос, которая уже вернулась в Украину.
В то же время в заявку попала Дарья Блашко. Однако его участие остается под вопросом. Если спортсменка не будет готова выйти на старт, рассматривается вариант ее замены.
У мужчин в заявке отсутствует Артем Тищенко, еще с Обергофа отправившийся на Кубок IBU в Кенморе.
Состав сборной Украины по биатлону на этап Кубка мира в Нове-Место
- Женщины: Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Белосюк, Дарья Блашко, Любовь Кипяченкова
- Мужчины: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цымбал, Денис Насыко, Дмитрий Пидручный