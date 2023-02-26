Збірна України з біатлону невдало виступила на ЧС-2023, залишившись без жодної нагороди. Втім, сезон продовжується і наступним змаганням для наших біатлоністів стане етап Кубка світу у Нове-Место.
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Тренерський штаб "синьо-жовтих" визначився зі складом команди, який вирушить на перший етап Кубка світу після ЧС-2023. Через хворобу достроково завершила сезон Анна Кривонос, яка вже повернулася в Україну.
Водночас до заявки потрапила Дар'я Блашко. Проте її участь залишається під питанням. Якщо спортсменка не буде готова вийти на старт, розглядається варіант її заміни.
У чоловіків у заявці відсутній Артем Тищенко, який ще з Обергофу вирушив на Кубок IBU в Кенморі.
Склад збірної України з біатлону на етап Кубка світу в Нове-Место
- Жінки: Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Дар'я Блашко, Любов Кип'яченкова
- Чоловіки: Артем Прима, Антон Дудченко, Богдан Цимбал, Денис Насико, Дмитро Підручний