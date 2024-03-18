17 февраля марта в Кенморе (Канада) состоялись заключительные гонки биатлонного сезона-2023/24 – масстарты. Украину представляла только лидер женской сборной Юлия Джима, пишет 24 Канал.

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Лиза Виттоцци выиграла Большой хрустальный глобус

Первый огневой рубеж 33-летняя украинка прошла без промахов, однако на двух следующих заработала по кругу штрафа, а на заключительной стрельбе оставила незакрытыми еще две мишени.

Важно. В итоге Джима финишировала 23-й среди 30 участниц гонки. В общем зачете Кубка мира Юлия заняла 24-е итоговое место.

Выиграла гонку француженка Лу Жанмонно, которая единственный промах допустила на последнем огневом рубеже. Также на пьедестал почета забежали немка Янина Геттих-Вальц и еще одна представительница Франции Жилонн.

Большой хрустальный глобус по итогам сезона выиграла итальянка Лиза Виттоцци, которая в тотале опередила Лу Жанмонно на 23 зачетных балла.

Отметим, что второй сезон подряд Украина не завоевала ни одной награды на Кубке мира и чемпионате мира по биатлону.

Результаты женского масстарта

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 32:55,0

2. Янина Хеттих-Вальц (0+0+0+1) +11,9

3. Жилонн Гигонна (0+0+0+0+0) +15,8

...

23. Юлия Джима (0+1+1+2) +2:29,4.