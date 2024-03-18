17 лютого березня у Кенморі (Канада) відбулися заключні гонки біатлонного сезону-2023/24 – масстарти. Україну представляла лише лідер жіночої збірної Юлія Джима, пише 24 Канал.

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Ліза Віттоцці виграла Великий кришталевий глобус

Перший вогневий рубіж 33-річна українка пройшла без промахів, однак на двох наступних заробила по колу штрафу, а на заключній стрільбі залишила незакритими ще дві мішені.

Важливо. У підсумку Джима фінішувала 23-ю серед 30 учасниць гонки. У загальному заліку Кубка світу Юлія посіла 24-те підсумкове місце.

Виграла гонку француженка Лу Жанмонно, яка єдиної хиби припустилася на останньому вогневому рубежі. Також на п'єдестал пошани забігли німкеня Яніна Геттіх-Вальц та ще одна представниця Франції Жілонн.

Великий кришталевий глобус за підсумками сезону виграла італійка Ліза Віттоцці, яка в тоталі випередила Лу Жанмонно на 23 залікові бали.

Зазначимо, що другий сезон поспіль Україна не здобула жодної нагороди на Кубку світу та чемпіонаті світу з біатлону.

Результати жіночого масстарту

1. Лу Жанмонно (0+0+0+1) 32:55,0

2. Яніна Хеттіх-Вальц (0+0+0+1) +11,9

3. Жілонн Ґіґонна (0+0+0+0) +15,8

...

23. Юлія Джима (0+1+1+2) +2:29,4.