Помогла меткая стрельба: Пидручный забежал в десятку лучших в спринте в Кенморе

В рамках заключительного этапа Кубка мира в канадском Кенморе состоялся мужской спринт. Для Дмитрия Пидручного эта гонка стала лучшей спринтерской в сезоне.

15 марта в рамках девятого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в канадском Кенморе, состоялся мужской спринт. В гонке приняли участие 101 спортсмен, среди них пятеро украинцев, пишет 24 канал.

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Радует результатами только Пидручный

Лучшим в составе сборной Украины стал Дмитрий Пидручный. Капитан команды закрыл все 10 мишеней и показал 10-й итоговый результат, установив личный лучший результат сезона в данной дисциплине.

Остальным украинцам не удалось забежать в зачетную зону. Только Артем Прима с двумя кругами штрафа в пассиве квалифицировался в гонку преследования.

Виталий Мандзин, Антон Дудченко и Тарас Лесюк показали результаты за пределами топ-60, поэтому досрочно завершили не только этап в Кенморе, но и сезон-2023/24 в целом.

Выиграл гонку норвежец Йоханнес-Тингнес Бё, которому покорились все мишени. Вторым с одним промахом стал итальянец Томмазо Джакомел, а старший брат победителя гонки Тарьей Бё стал бронзовым призером.

Результат мужского спринта в Кенморе

1. Йоханнес-Тингнес Бё (0+0) 23:37,0

2. Томмазо Джакомел (0+1) +1:02,7

3. Тарьей Бё (0+1) +1:04,2

...

10. Дмитрий Пидручный (0+0) +1:28,5

50. Артем Прима (1+1) +3:10,9

64. Виталий Мандзин (0+2) +3:36,1

74. Антон Дудченко (0+0) +3:57,8

88. Тарас Лесюк (2+2) +5:12,5

Мужской персьют в Кенморе состоится 16 марта и начнется в 23:10 по Киеву.