Біатлонний сезон-2020/2021 розпочнеться 27-го листопада у фінському Контіолахті. Більшість етапів, які пройдуть у грудні-січні, відбудуться без глядачів на трибунах.

Організатори обох січневих стартів Кубка світу з біатлону – в німецькому Оберхофі та італійському Антхольці повідомили, що змагання пройдуть без глядачів на трибунах. Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

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"Після консультації з відповідальними органами влади та губернатором, ми з важкістю на серці вирішили провести змагання у 2021 році без глядачів – зважаючи на епідеміологічну ситуацію в Європі", – йдеться у заяві організаторів з Італії.

Анологічні аргументи навела німецька сторона.

Це рішення розуму, а не серця. На цей крок нас змушує піти розвиток інфекційних процесів. Проведення змагань без глядачів – єдиний можливий варіант,

– заявив керуючий директор траси в Оберхофі Томас Греллман.

Окрім Оберхофа та Антхольца, порожні трибуни будуть в австрійському Хохфільцені. Зазначимо, що Оберхоф та Хохфільцен приймуть по два етапи.

Натомість вболівальників планують пустити на змагання у фінському Контіолахті. Саме там розпочнеться новий сезон.

Рішення про присутність глядачів на другому етапі у Контіолахті буде прийняте всередині листопада.

Кубок світу з біатлону 2020/21: де пустять глядачів

Етап №1-2. Контіолахті (Фінляндія) – з глядачами

Етап №3-4. Гогфільцен (Австрія) – без глядачів

Етап №5-6. Оберхоф (Німеччина) – без глядачів

Етап №7. Антхольц–Антерсельва (Італія) – без глядачів

Чемпіонат світу. Поклюка (Словенія) – невідомо

Етап №8. Пекін (Китай) – невідомо

Етап №9. Нове–Место (Чехія) – невідомо

Етап №10. Голменколлен (Норвегія) – невідомо