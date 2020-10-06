Международный союз биатлонистов (IBU) изменил календарь Кубка мира 2020/21. Впервые за долгое время этап Кубка мира состоится в немецком Рупольдинге.

Об изменениях в календаре Кубка мира-2020/2021 говорится в сообщении на сайте IBU.

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Изменения в календаре

В январе должны были пройти три этапа Кубка мира в немецком Оберхофе и Рупольдинге, а также в итальянском Антхольце. В обновленном календаре этап, который должен был пройти в Рупольдинге, перенесен в Обергоф.

Этап Кубка мира не будет проведен в Рупольдинге впервые с сезона 1992/1993.

В IBU объяснили решение желанием уменьшить переезды биатлонистов и минимизировать риски для их здоровья.

Обновленный календарь Кубка мира к чемпионату мира

Этап №1. 27-29 ноября. Контиолахти (Финляндия)

Этап №2. 30 ноября-6 декабря. Контиолахти (Финляндия)

Этап №3. 7-13 декабря. Гогфільцен (Австрия)

Этап №4. 14-20 декабря. Гогфільцен (Австрия)

Этап №5. 4-10 января. Обергоф (Германия)

Этап №6. 11-17 января. Обергоф (Германия)

Этап №7. 18-24 января. Антхольц-Антерсельва (Италия)

Чемпионат мира. 9-21 февраля. Поклюка (Словения)

В новом биатлонном сезоне точно не состоятся этапы во французском Анси, шведском Эстерсунде и немецком Рупольдинге.