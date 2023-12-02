Первый этап Кубка мира по биатлону, который проходит в шведском Эстерсунде, завершится 3 декабря женской и мужской гонками преследования. Украина будет представлена спортсменами в обоих персьютах.

Читайте также: Чистая стрельба не очень помогла: Дудченко едва забежал в топ-40 в спринте этапа в Эстерсунде

В женской гонке преследования за "сине-желтых" выступит Анастасия Меркушина, которая стартует 48-й. Её проигрыш лидеру на старте гонки составит 2 минуты и 9 секунд – именно столько она проиграла француженке Лу Жанмонно в спринте.

Все украинцы будут стартовать с более чем двухминутным проигрышем

В мужском персьюте Украину представят Антон Дудченко и Богдан Цымбал, у них соответственно 38-й и 53-й номера. Дудченко будет проигрывать на старте гонки 2 минуты и 8 секунд, Цымбал – на пол минуты больше.

Важно. Женская гонка начнется в 15:00 по Киеву. Старт мужской запланирован ровно на два часа позже.

Наилучшим результатом сборной Украины в личных гонках этого сезона является 22-е место Ирины Петренко в женской индивидуальной гонке. В прошлом сезоне "сине-желтые" не выиграли на Кубке мира ни одной медали.

Онлайн-трансляция гонок преследования в Эстерсунде