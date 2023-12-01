1 декабря, в первый день зимы, в рамках стартового этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в шведском Эстерсунде, состоялся женский спринт. Украину в нем представили Анна Кривонос, Кристина Дмитренко, Анастасия Меркушина, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко.

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Ни одной из представительниц Украины не удалось избежать промахов на огневых рубежах. К тому же, скорость на трассе также, мягко говоря, оставляла желать лучшего.

Украинки остались без очков Кубка мира

Как следствие, подопечные Николая Зоца не сумели забежать в топ-40 и остались без зачетных баллов Кубка мира. Анастасия Меркушина и Кристина Дмитренко пробежали по два круга штрафа и заняли соответственно 48 и 49 места, поэтому смогут выступить в гонке преследования.

В отличие от Меркушиной и Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова и Дарья Блашко досрочно завершили выступление в Эстерсунде, поскольку показали результаты вне топ-60. При этом Блашко отстрелялась лучше всего среди украинок, однако её итоговое место – наиболее неутешительное.

Первую в карьере победу на уровне Кубка мира одержала Лу Жанмонно, закрывшая все 10 мишеней на огневых рубежах. Компанию 25-летней француженке на пьедестале уважения составили Каролине-Оффигстад Кноттен и Юни Арнеклейв из Норвегии.

Результат женского спринта:

1. Лу Жанмонно (0+0) 21:04,1

2. Каролине-Оффигстад Кноттен (1+0) +8,5

3. Юни Арнеклейв (0+1) +17,6

...

48. Анастасия Меркушина (1+1) +2:08,5

49. Кристина Дмитренко (0+2) +2:10,2

62. Анна Кривонос (1+2) +2:31,4

74. Любовь Кипяченкова (3+1) +3:00,1

78. Дарья Блашко (0+1) +3:11,8.

В субботу, 2 декабря, этап в Эстерсунде продолжится мужским спринтом. Начало гонки запланировано на 15:45 по Киеву.