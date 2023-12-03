3 грудня у межах стартового етапу Кубка світу з біатлону, що проходить у шведському Естерсунді, відбулася жіноча гонка переслідування. У ній Україну представила лише Анастасія Меркушина.

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На старті гонки Анастасія Меркушина програвала лідерам понад дві секунди через невтішний виступ у спринті, тому поборотися за високі місця 28-річна українка практично не мала шансів. Ще одна українка Христина Дмитренко не вийшла на старт персьюту, незважаючи на подоланий бар'єр кваліфікації.

Меркушина завершила виступ в Естерсунді, не набравши очок

Протягом гонки Меркушина сумарно настріляла чотири кола штрафу та фінішувала 41-ю, зупинившись за крок від залікової зони. Таким чином Анастасія в Естерсунді не набрала жодного балу до загального заліку.

Виграла персьют переможниця спринту Лу Жанмонно, якій підкорилися всі 20 мішеней. Також на п'єдестал пошани забігли німкені Франциска Пройсс та Ванесса Фогт, які зробили по одному невлучному пострілу на стрільбі.

Результат жіночої гонки переслідування

1. Лу Жанмонно (0+0+0+0) +31:41,3

2. Франциска Пройсс (0+0+1+0) +0,3

3. Ванесса Фогт (0+0+0+1) +18,5

...

41. Анастасія Меркушина (2+0+1+1) +5:41,3

Етап Кубка світу в Естерсунді завершиться 3 грудня чоловічою гонкою переслідування. Початок заключної гонки запланований на 17:00 за Києвом.