Стукнуть дверью не удалось: украинцы неудачно выступили в заключительной гонке этапа в Эстерсунде

В рамках первого этапа Кубка мира по биатлону прошла мужская гонка преследования. Украинцы не смогли набрать очки в общий зачет.

3 декабря стартовый этап Кубка мира по биатлону, проходивший в шведском Эстерсунде, завершился мужской гонкой преследования. В ней Украину представляли Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

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Дудченко и Цымбал финишировали за пределами топ-40

Оба украинца ухудшили свои стартовые позиции и финишировали за пределами зачетной зоны. Дудченко после трех кругов штрафа дошел к финишу 41-м, а Богдан Цымбал не закрыл 5 мишеней и занял 54 место.

Выиграл гонку швед Себастьян Самуэльссон, который скоростью на лыжне полностью компенсировал три промаха на огневых рубежах. Вторым финишировал победитель спринта Филипп Наврат из Германии, а бронзовым призером стал норвежец Ветле Кристиансен.

Результат мужской гонки преследования

1. Себастьян Самуэльссон (1+1+0+1) 31:38,4

2. Филипп Наврат (0+0+1+1) +5,1

3. Ветле-Сьястад Кристиансен (0+0+1+0) +7,2

...

41. Антон Дудченко (1+2+0+0) +3:48,1

54. Богдан Цымбал (2+1+1+1) +6:06,4

Сезон-2023/24 Кубка мира по биатлону продолжится этапом в австрийском Хохфильцене. В период с 8 по 10 декабря там пройдут спринты, гонки преследования и эстафеты.