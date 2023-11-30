На стартовом этапе Кубка мира по биатлону в шведском Эстерсунде состоялась мужская эстафета. Украину в гонке представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк и Антон Дудченко.
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На каждом этапе спортсмены преодолевали три круга, по два с половиной километра каждый. В случае промахов на огневых рубежах биатлонисты имели по три дополнительных патрона, чтобы избежать штрафных кругов.
Украина заняла 14-е место в первой мужской эстафете сезона
Несмотря на штиль, некоторые участники столкнулись с проблемами со стрельбой. Среди них украинский финишер Антон Дудченко, оставивший незакрытыми целых три мишени, из-за чего пробежал лишних 450 метров дистанции.
В результате Украина вылетела из борьбы за топ-10. Дудченко добрался до финиша 14-м, проигрыш "сине-желтых" победителям гонки составил почти пять минут времени.
Выиграла гонку сборная Норвегии, оправдавшая реноме главного фаворита. Также в тройку призеров забежали французы и немцы. Последним, кстати, круг штрафа не помешал стать бронзовыми призерами.
Результат мужской эстафеты:
1. Норвегия (0+7) 1:14:28,4
2. Франция (0+11)+20,6
3. Германия (1+16)+50,5
4. Австрия (0+2) +1:44,5
5. Италия (0+16) +1:45,0
6. Швеция (2+16) +2:17,9
...
14. Украина (3+9) +4:58,5