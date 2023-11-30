На стартовому етапі Кубка світу з біатлону у шведському Естерсунді відбулася чоловіча естафета. Україну в гонці представляли Артем Тищенко, Артем Прима, Тарас Лесюк та Антон Дудченко.

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На кожному етапі спортсмени долали три кола, по два з половиною кілометри кожне. У разі промахів на вогневих рубежах біатлоністи мали по три додаткові патрони, аби уникнути штрафних кіл.

Україна посіла 14 місце в першій чоловічій естафеті сезону

Незважаючи на штиль, деякі учасники стикнулися із проблемами зі стрільбою. Серед них український фінішер Антон Дудченко, який залишив незакритими аж три мішені, через що пробіг зайвих 450 метрів дистанції.

У підсумку Україна вилетіла з боротьби за топ-10. Дудченко дістався фінішу 14-м, програш "синьо-жовтих" переможцям гонки склав майже п'ять хвилин часу.

Виграла гонку збірна Норвегії, яка виправдала реноме головного фаворита. Також у трійку призерів забігли французи та німці. Останнім, до речі, коло штрафу не завадило стати бронзовими призерами.

Результат чоловічої естафети:

1. Норвегія (0+7) 1:14:28,4

2. Франція (0+11) +20,6

3. Німеччина (1+16) +50,5

4. Австрія (0+2) +1:44,5

5. Італія (0+16) +1:45,0

6. Швеція (2+16) +2:17,9

...

14. Україна (3+9) +4:58,5

Додамо. Етап в Естерсунді продовжиться 1 грудня жіночим спринтом. Початок гонки запланований на 15:45 за Києвом.