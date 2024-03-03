Худшая гонка в истории: Украину закрыли на круг в смешанной эстафете на Кубке мира

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась смешанная эстафета. Украинские биатлонисты провели худшую гонку в истории.

3 марта седьмой этап Кубка мира по биатлону, проходивший в норвежском Холменколлене, завершился смешанной эстафетой. В гонке приняли участие 23 команды, в том числе сборная Украины, пишет 24 канал.

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Худшая в истории Украины смешанная эстафета на Кубке мира

Украину представляли Ирина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима и Тарас Лесюк. Однако уже после второго этапа, который бежала Анна Кривонос, гонка для "сине-желтых" досрочно завершилась.

Кривонос на стрельбе лажачи заработала круг штрафа, а на стойке настреляла еще на 300 лишних метров дистанции. Как итог, ее обошли на круг лидеры, из-за чего еще до экватора гонки украинку сняли как "круговую". Ранее это же самое сделали с представительницами Южной Кореи и Казахстана

21 итоговое место – худший в истории результат сборной Украины по биатлону в этой дисциплине.

Заслуженную победу одержали французские биатлонитски, которые не только прекрасно стреляли, но и быстро преодолели дистанцию. Второе и третье места заняли соответственно команды Швеции и Норвегии.

Результаты смешанной эстафеты

1. Франция (0+6) 1:03,48,6

2. Швеция (0+8) +32,2

3. Норвегия (1+10) +35,9

4. Италия (2+9) +46,4

5. Германия (0+10) +59,4

6. Словения (1+9) +2:40,1

...

21. Украина (3+8) LPD

Следующий, восьмой этап Кубка мира пройдет с 8 по 10 марта в американском Солт-Лейк-Сити. В программе этапа эстафеты, спринты и гонки преследования.