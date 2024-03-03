3 березня сьомий етап Кубка світу з біатлону, що проходив у норвезькому Голменколлені, завершився змішаною естафетою. У гонці взяли участь 23 команди, у тому числі збірна України, пише 24 канал.

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Найгірша в історії України змішана естафета на Кубку світу

Україну представляли Ірина Петренко, Анна Кривонос, Артем Прима та Тарас Лесюк. Однак вже після другого етапу, який бігла Анна Кривонос, гонка для "синьо-жовтих" достроково завершилася.

Кривонос на стрільбі лажачи заробила коло штрафу, а на стійці настріляла ще на 300 зайвих метрів дистанції. Як підсумок, її обійшли на коло лідерки, через що ще до екватора гонки українку зняли як "кругову". Раніше це ж саме зробили з представницями Південної Кореї та Казахстану

Важливо. 21 підсумкове місце – найгірший в історії результат збірної України з біатлону у цій дисципліні.

Заслужену перемогу здобули французькі біатлонітски, які не лише чудово стріляли, а й швидко подолали дистанцію. Друге та третє місця посіли відповідно команди Швеції та Норвегії.

Результати змішаної естафети

1. Франція (0+6) 1:03,48,6

2. Швеція (0+8) +32,2

3. Норвегія (1+10) +35,9

4. Італія (2+9) +46,4

5. Німеччина (0+10) +59,4

6. Словенія (1+9) +2:40,1

...

21. Україна (3+8) LPD

Наступний, восьмий етап Кубка світу пройде з 8 по 10 березня в американському Солт-Лейк-Сіті. У програмі етапу естафети, спринти та гонки переслідування.