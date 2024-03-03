3 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в норвежском Холменколлене, состоялся сингл-микст. В гонке приняли участие 23 команды, в том числе сборная Украины, пишет 24 канал.

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Норвегия выиграла сингл-микст

Честь Украины представляли Анастасия Меркушина и Дмитрий Пидручный. На втором этапе Пидручный настрелял круг штрафа на лежке, после чего "сине-желтые" выпали из борьбы за высокие места.

В итоге Украина заняла 12-е место проиграв победителям гонки более двух с половиной минут. Это была последняя одиночная смешанная эстафета в этом сезоне.

Выиграли гонку норвежские биатлонисты, которые, несмотря на круг штрафа, в финишном спурте опередили шведов. Бронзовые награды завоевали французы.

Результаты гонки

1. Норвегия (1+8) 38:43,6

2. Швеция (0+7) +0,1

3. Финляндия (0+6) +31,3

4. Швейцария (2+8) +44,5

5. Франция (1+11) +1:11,8

6. Германия (2+8) +1:19,9

...

12. Украина (1+12) +2:34,4.