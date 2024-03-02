Неудачи продолжаются: украинские биатлонистки стали одними из худших в масстарте в Осло

В рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону состоялась женская гонка с массовым стартом. Украинским спортсменкам снова не удалось забежать даже в топ-25.

2 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону, проходящего в норвежском Холменколлене, состоялся женский масстарт. В гонке приняли участие 30 лучших биатлонисток мира, в том числе двое украинок, пишет 24 канал.

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Меркушина и Джима – в четверке худших

Лучшей из украинок стала Анастасия Меркушина, которая не смогла закрыть три мишени на стрельбе стоя. После лишних 450 метров дистанции 29-летняя спортсменка финишировала 27-й.

Еще одна представительница Украины Юлия Джима не прошла без промахов ни одного огневого рубежа, а в сумме настреляла аж 5 кругов штрафа. Как итог, 29-е место на финише.

Выиграла гонку швейцарка Лена Хекки Гросс, которая промахнулась по одному разу из положения лежа. Компанию ей на пьедестале почета составили француженки Жюлья Симон и Лу Жанмонно.

Результаты женского масстарта

1. Лена Хекки Гросс (1+1+0+0) 35:46,3

2. Жюлья Симон (1+1+1+1+1) +16,8

3. Лу Жанмонно (0+2+0+1) +22,3

...

27. Анастасия Меркушина (0+0+1+2) +3:15,2

29. Юлия Джима (2+1+1+1) +4:32,8.